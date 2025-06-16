ماركا: صراع بين ريال مدريد وليفربول من أجل كوناتي

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

كشفت صحيفة "ماركا"، عن وجود صراع بين ليفربول وريال مدريد من أجل مدافع الريدز الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول صيف 2026.

وأفادت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد يبحث عن استقطاب المدافع الفرنسي صيف 2026 بعد انتهاء عقده بشكل مجاني.

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على الجانب الأخر تحدثت الصحف الإنجليزية، أن ليفربول سيجتمعوا قريبًا مع كوناتي لتجديد عقد المدافع الفرنسي.

يريد ريال مدريد الحصول على خدمات كوناتي بطلب خاص من تشابي ألونسو، لكن تبحث إدارة الفريق عن الحصول على خدماته بشكل مجاني.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على خدمات ظهير ليفربول تريندت أليكساندر أرنولد بشكل مجاني هذا الصيف.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من آر بي لايبزيج.

شارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

حقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ليفربول ريال مدريد الدوري الإسباني إبراهيما كوناتي
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