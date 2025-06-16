تشكيل كأس العالم للأندية - تشيلسي بالقوة الضاربة أمام لوس أنجلوس

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه لوس أنجلوس.

ويواجه تشيلسي خصمه لوس أنجلوس بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وقرر المدرب الإيطالي الدفع بكول بالمر ونوني مادويكي وبيدرو نيتو خلف المهاجم الوحيد نيكولاس جاكسون.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس – توسين أدارابيويو – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – روميو لافيا

أمامهما: بيدرو نيتو – كول بالمر – نوني مادويكي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويلعب تشيلسي بالمجموعة الرابعة بجانب كل من فلامنجو والترجي ولوس أنجلوس.

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