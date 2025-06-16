تقرير: بايرن ميونخ يعمل على ضم لاعب برشلونة

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز

يسعي بايرن ميونخ الألماني، لتعزيز فريقه بالتعاقد مع لاعب وسط ملعب برشلونة الإسباني فيرمين لوبيز.

وينتهي عقد فيرمين لوبيز مع برشلونة صيف 2029.

وأفاد الصحفي الموثوق بن جاكوبز، عن وجود اهتمام كبير من بايرن ميونخ بالتعاقد مع فيرمين لوبيز، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الموسم القادم.

ويستعد الفريق الألماني للجلوس في الأيام القادمة للتفاوض مع اللاعب وإقناعه بالانضمام للفريق الألماني.

لكن يبدو أن الأمور معقدة، حيث لا يفكر برشلونة ببيع اللاعب لأنه مستقبل كبير للفريق الكتالوني.

وشارك فيرمين لوبيز مع برشلونة هذا الموسم بـ28 مباراة، سجل 6 أهداف وقدم تمريرات حاسمة بـ5 أهداف.

وحصد اللاعب الإسباني العديد من البطولات هذا الموسم كالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وبطولة السوبر.

فيرمين فيرمين لوبيز برشلونة الدوري الإسباني الدوري الألماني بايرن ميونيخ
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