مهمته الثانية في أوروبا.. إشبيلية يعلن عن مدرب الفريق الجديد
الإثنين، 16 يونيو 2025 - 19:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية عن تعيين المدير الفني الأرجنتيني ماتياس ألميدا مدربا للفريق الأندلسي.
ويأتي تعيين ألميدا، خلفا للمدرب المؤقت خواكين كاباروس، الذي ينتهي عقده مع نهاية شهر يونيو الحالي.
وسيتم تقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام كمدرب لإشبيلية بداية شهر يوليو القادم.
ووقع المدرب الأرجنتيني عقدا لثلاث مواسم قادمة.
تعتبر هذه المهمة ليست الأولي للمدرب الأرجنتيني في أوروبا، فقد سبق ودرب فريق أيك آثينا اليوناني وحقق معهم وصافة الدوري مرتين.
وأنهي فريق إشبيلية الموسم الماضي في المركز السابع عشر، وهو أمر غير مقبول لجماهير الفريق الأندلسي.
وسبق للمدرب الأرجنتيني قيادة ريفر بليت وجوادالاخارا المكسيكي أيضا.
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