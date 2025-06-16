موندو: فليك يغير مسار أندرياس كريستنسن
الإثنين، 16 يونيو 2025 - 19:29
كتب : FilGoal
أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة غير مسار مدافع الفريق الدنماركي أندرياس كريستنسن من الرحيل للاستمرار.
أندرياس كريستنسن
النادي : برشلونة
وينتهي عقد كريستينسن مع برشلونة صيف 2026.
وقد تحدثت الصحيفة، أن فليك طلب من إدارة الفريق عدم بيع المدافع الدنماركي، وذلك لأنه يعتبره تعزيز مهم للفريق الموسم القادم.
وتبحث إدارة برشلونة، عن تجديد عقد المدافع الدنماركي، أو رحيله من أجل الاستفادة المادية حتى لا يرحل بشكل مجاني.
وانتقل كريستينسن إلى برشلونة صيف 2022، قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر.
شارك كريستنسن هذا الموسم مع الفريق الكتالوني في 6 مباريات فقط، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وحصد اللاعب الدنماركي العديد من البطولات هذا الموسم كالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وبطولة السوبر.
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