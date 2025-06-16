مدرب جديد لمصطفى محمد.. لويس كاسترو مديرا فنيا لنانت

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - رين

أعلن نادي نانت تعيين لويس كاسترو مديرا فنيا للفريق.

وفقا للتقارير فإن المدرب صاحب الـ 45 عاما وقع على العقد مبكرا حتى يتمكن من التركيز على سوق الانتقالات بشكل كامل.

قبل أيام أفادت الجريدة الفرنسية أن نادي نانت سيدفع 750 ألف يورو لدونكيرك للموافقة على التخلي عن المدرب.

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وأضاف التقرير أن النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية طالب بمليوني يورو للتخلي عن المدرب البرتغالي.

في حين كان المبلغ الذي عرضه نانت أقل بكثير، حيث عرض النادي في البداية 200 ألف يورو فقط.

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في حالة إتمام صفقة انتقال مدرب إلى نانت سيخلف المدرب أنطوان كومبواري الذي أقيل بنهاية الموسم المنصرم.

ورحل كومبواريه عن تدريب نانت بعد تراجع النتائج وهروب الفريق من مراكز الهبوط في الأمتار الأخيرة للدوري الفرنسي.

وأنهى نانت الذي يلعب له مصطفى محمد بطولة الدوري محتلا المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

نانت مصطفى محمد لويس كاسترو
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