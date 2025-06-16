موندو: لا مفاوضات مع جالاتا سراي.. تير شتيجن لا يفكر إلا في برشلونة

لا يبدو أن مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة ينوي الرحيل عن الفريق، رغم كل المؤشرات السابقة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن هناك نفي تام في محيط اللاعب لوجود أي مفاوضات مع جالاتا سراي.

ويفيد المصدر ذاته بأن تير شتيجن لا يفكر إلا في برشلونة.

أما فيما يخص انضمام خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول، فإن الألماني لا يخشى وصول حارس جديد لأنه واثق من نفسه.

كذلك سبق له أن عاش نفس الموقف من قبل مع كلاوديو برافو وجاسبر سيليسين وغيرهم وصولا إلى فويتشيك تشيزني.

ويبدو أن الأمور توترت بين برشلونة والحارس الألماني، وذلك بعد التعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمي إسبانيول.

ووجه الفريق الكتالوني رسالة غير مباشرة لشتيجن بهذا التوقيع، أن يبحث عن فريق آخر، خاصة وأن تشيزني سيكون الحارس الثاني للفريق.

وشارك شتيجن الموسم الحالي في عدد قليل من المباريات، وذلك بعدما تعرض لإصابة أبعدته كثيرًا عن الملاعب.

وتعاقد برشلونة مع تير شتيجن صيف 2014، وحقق قائد البلوجرانا الكثير من الألقاب أبرزها لقب الليجا ودوري أبطال أوروبا.