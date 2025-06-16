مدرب الترجي: سنلعب ضد فلامينجو بثقة كبيرة.. ولهذا السبب لم نتعاقد مع لاعبين جدد

كشف ماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسي عن سبب عدم تعاقد فريقه مع لاعبين جدد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الترجي لمواجهة فلامينجو البرازيلي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال الكنزاري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نشارك في بطولة تضم نخبة الأندية العالمية وهذه فرصة لا تتكرر كثيرا وعلينا استغلالها جيدا وأن نقدم أفضل ما لدينا أمام فريق نعرف جيدا قوته".

وواصل "قمنا بالتحضيرات الكاملة لمواجهة فلامينجو وسندخل المباراة بثقة كبيرة ولكن بتركيز كامل أيضا".

وتابع "سنخوض كل مباراة على حدى وبأقصى ما نملك من تركيز وطاقة وما بعد ذلك سيكون نتيجة لما نقدمه على أرض الملعب".

وأضاف "أجواء جماهيرنا هنا في أمريكا كانت رائعة ومنحت اللاعبين دفعوة معنوية هائلة، هذه الجماهير تستحق أن نسعدها كما أسعدتنا بحضورها ودعمها".

وأتم "لم نتعاقد مع صفقات جديدة بسبب ضيق الوقت وفضلنا أيضا مكافأة اللاعبين الحاليين، هؤلاء هم من أوصلونا إلى هنا".

ويقع الترجي في المجموعة الرابعة بجانب فلامينجو وتشيلسي ولوس أنجلوس.