سكاي: برشلونة الأقرب لضم نيكو وهذا ما تتوقف عليه الصفقة.. وموقف بايرن النهائي

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - إنجلترا

يواصل برشلونة اقترابه من التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو.

وبحسب فلوريان بلاتينبرج صحفي سكاي سبورت ألمانيا، فإن هناك مفاوضات هامة أجريت في آخر 24 ساعة تقرب ويليامز أكثر من ارتداء قميص النادي الكتالوني.

ويقيم خوان لابورتا رئيس برشلونة في الوقت الحالي مدى إمكانية حسم الصفقة وتسجيل اللاعب، وإذا حص برشلونة على الضوء الأخضر لذلك، فمن المتوقع أن ينهي كل شيء خلال الأيام القليلة المقبلة.

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سبورت: ويليامز مجنون ببرشلونة ومستعد لتخفيض راتبه اجتماع يقرب نيكو ويليامز من برشلونة.. وتحول في موقفه من بايرن ميونيخ سكاي: بايرن ميونيخ في محادثات لضم نيكو ويليامز

أما عن بايرن ميونيخ الذي كان راغبا في التعاقد مع اللاعب، فهو الآن ينتظر موقف برشلونة لمعرفة ما إن كان يمكنه العودة للمفاوضات من جديد.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية يوم الجمعة الماضي عن اجتماع جديد تم بين ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة وبين فيليكس تاينتا وكيل أعمال نيكو ويليامز.

الصفقة التي حاول برشلونة إتمامها في الصيف الماضي وفشل، تبدو أقرب من ذي قبل في الصيف الحالي.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن برشلونة قد طمأن وكيل ويليامز بشأن إمكانية تسجيله.

وتقترب الصفقة من الإتمام نظرا لرغبته في البقاء بالدوري الإسباني، واستعداد برشلونة لدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 62 مليون يورو.

في الوقت ذاته نشر لامين يامال نجم برشلونة صورته مع صديقه ويليامز، زميله في منتخب إسبانيا.

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وأجرى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني محادثات مع ويليامز وفقا لسكاي سبورتس، ولكن وفقا للتقارير مؤخرا، فإن العرض لم يلقَ رضا ويليامز للخروج من إسبانيا.

ويسعى بايرن ميونيخ لتعويض رحيل ليروي ساني الذي انتقل لجالاتاسراي.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.

نيكو ويليامز برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بلباو
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