فيفا يشكر كل من شارك في إنجاح مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشكر لكل من شارك في إنجاح المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي.

وأفاد فيفا عبر موقعه: "يُعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن امتنانه العميق للتعاون والدعم المتميز من السلطات المحلية والاتحادية والأندية المشاركة وإدارة الملعب والمتطوعين، وكل من لعب دورا في جعل هذا الحدث مناسبة رائعة".

وأضاف "تفانيهم وعملهم الجماعي يجسدان روح البطولة ومجتمع كرة القدم العالمي".

لقد قصت هذه المباراة شريط افتتاح بطولة واعدة وملحمية في الولايات المتحدة حيث سيحظى مشجعو كرة القدم بفرصة خاصة لرؤية بعض من أفضل الفرق في العالم وأكبر نجوم اللعبة على أرضهم، حسب فيفا.

وأوضح فيفا أن ملعب هارد روك شهد حضور 60927 متفرجا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 9.5 مليون دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

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