أصبحت نهائية.. انتهاء المهلة القانونية لتراجع مصيلحي عن استقالته من الاتحاد السكندري

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 17:41

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري كرة سلة - محمد مصيلحي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تحول استقالة رئيسه محمد مصيلحي إلى استقالة نهائية.

وانتهت المدة القانونية لتراجع مصيلحي عن رئاسة الاتحاد السكندري والتي كان قد تقدم بها منذ 15 يوما.

وتنتهي فترة المجلس الحالية بإقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل.

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وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندري قد رفض بالإجماع قرار مصيلحي بالاستقالة، وتنتظر وزارة الشباب والرياضة النظر في الاستقالة قبل البت في الأمر.

وكان مصدر من الاتحاد السكندري قد كشف الموقف حال أصر مصيلحي على الاستقالة لـ FilGoal.com:

"يتم تصعيد نائب الرئيس للقيام بمهام الرئيس لحين انعقاد أول جمعية عمومية، وفقا للائحة النادي".

وتابع "في حال وجود استقالات أخرى من المجلس وأصبح عدد الأعضاء أقل من 5، يتم تشكيل لجنة من مدير النادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لإدارة النادي لحين انعقاد أول جمعية عمومية".

واختتم تصريحاته "يتم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد لها وهو نوفمبر المقبل".

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

وأيضا سبب الاستقالة نتيجة لما صدر مؤخرا من تجاوزات مؤسفة من فئة من الجماهير تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالته شخصيا وأسرته، وهو أمر وصفه بأنه لا يمكن قبوله أو التهاون فيه خاصة بعد سنوات من العطاء الصادق والعمل المتواصل لرفعة كيان الاتحاد السكندري.

وشدد مصيلحي أن الاستقالة قرار نهائي لا رجعة فيها.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
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