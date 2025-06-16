خبر في الجول - تعديلات في لجنة الحكام بانضمام نور الدين.. والصباحي وعادل يرفضان

استقر الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، على إجراء تعديلات في اللجنة للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن أوسكار رويز استقر على الحكم السابق إبراهيم نور الدين لمعاونته في لجنة الحكام.

كما تواصل أوسكار رويز مع أكثر من حكم في الوقت الحالي من أجل الاعتزال والانضمام للجنة الحكام الجديدة.

ووفقا لما علم FilGoal.com فإن أوسكار رويز عرض على الحكمين محمد الصباحي ومحمد عادل الانضمام للجنة الحكام، بشرط الاعتزال.

ولكن رفض الحكمان عرض أوسكار رويز لرغبتهما في الاستمرار داخل الملعب.

وتولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري شهر مارس الماضي.

الكولومبي البالغ 55 عاما يُعد من حكام النخبة في العالم وسبق تعيينه في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ومحاضر في فيفا أيضا، قبل أن يتولى رئاسة لجنة الحكام في مصر.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 ثم اتجه لمجال تطوير التحكيم. وسبق أن تواجد في نهائيات كأس العالم 2002 و2006 و2010.