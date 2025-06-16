سيعود إلى إيطاليا.. كوريييري ديلو سبورت: فيورنتينا يتوصل لاتفاق لضم دجيكو

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - إنتر

كشفت صحيفة كوريييري ديلو سبورت الإيطالية عن توصل فيورنتينا لاتفاق مع إدين دجيكو لاعب فنربخشة التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى تعاقد دجيكو مع فنربخشة بنهاية الموسم ويحق له التوقيع حاليا مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا للصحيفة فإن دجيكو سيوقع على عقد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر بشكل تلقائي في حالة حقق معايير معينة من حيث عدد المشاركات والأهداف مع الفريق.

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وسيتقاضى النجم البوسني 1.8 مليون يورو خلال الموسم الذي سيلعب فيه مع الفريق الإيطالي.

وسبق لصاحب الـ 39 عاما خوض تجربتين في إيطاليا مع روما وإنتر.

وانضم دجيكو لفنربخشة في 2023 قادما من إنتر.

ولعب دجيكو 99 مباراة خلال موسمين مع فنربخشة وسجل خلالهم 46 هدفا وصنع 18 آخرين.

وسيشارك فيورنتينا خلال الموسم المقبل في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ولذلك يسعى الفريق لتكوين خط هجوم من أصحاب الخبرة.

وكانت كورييري ديلو سبورت أيضا قد كشفت في وقت سابق عن وجود مفاضلة داخل فيورنتينا للتعاقد مع تشيرو إيموبيلي أو إدين دجيكو.

إدين دجيكو فنربخشة فيورنتينا
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