يد - خالد وليد يرحل عن بشكتاش ويزامل ممدوح هاشم في يوروفارم
الإثنين، 16 يونيو 2025 - 16:47
كتب : FilGoal
أعلن فريق يوروفارم بيلستر المقدوني لكرة اليد ضم خالد وليد لاعب منتخب مصر قادما من بشكتاش التركي.
ووقع خالد وليد على عقود انضمامه للفريق المقدوني بداية من الموسم المقبل.
وبذلك انتقل لاعب الزمالك السابق من بطل الدوري التركي إلى صفوف بطل الدوري المقدوني.
ولعب خالد وليد - 26 عاما - في الموسم المنصرم مع بشكتاش بعد انتقاله من الزمالك.
ومن المتوقع أن يشارك يوروفارم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وسيلعب خالد وليد بجوار محمد ممدوح هاشم الذي يلعب في صفوف يوروفارم منذ العام الماضي.
حين أعلن النادي المقدوني تعاقده مع لاعب الدائرة المخضرم، أوضح أن التعاقد سينتهي في 2026.
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