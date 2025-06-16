ماركا: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتمديد عقد براهيم دياز

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع لاعبه المغربي براهيم دياز لتمديد تعاقده.

براهيم دياز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد دياز مع ريال مدريد في 2027 أي يتبقى موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد للنجم المغربي مع ريال مدريد سيمتد على الأقل لمدة 5 مواسم مقبلين.

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ويسعى دياز للحصول على عدد دقائق أكبر مع تشابي ألونسو المدير الفني الجديد للفريق.

صاحب الـ 25 عاما انضم لريال مدريد في 2019 قادما من مانشستر سيتي.

وكان دياز قد انتقل إلى ميلان في 2020 على سبيل الإعارة قبل أن يعود في 2023 إلى ريال مدريد من جديد.

وشارك دياز في 52 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وأسهم دياز في تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتينينتال بالموسم الماضي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الهلال السعودي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بجانب الهلال وباتشوكا ورد بول سالزبورج.

براهيم دياز ريال مدريد الدوري الإسباني
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