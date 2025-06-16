بعد مساهمته في التأهل للممتاز.. المقاولون يضم دعبسة هداف كهرباء الإسماعيلية

انتقل محمود الطنطاوي الشهير بـ "دعبسة" لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية إلى المقاولون العرب.

محمود دعبسة النادي : كهرباء الإسماعيلية المقاولون العرب

وكشف دعبسة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن تفاصيل تعاقده مع فريق المقاولون العرب في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع فريق كهرباء الإسماعيلية.

وأوضح دعبسة: "انتقلت إلى المقاولون العرب لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد المشاركة في تحقيق حلم كهرباء الإسماعيلي بالتأهل للدوري الممتاز".

ولعب دعبسة لأندية دكرنس وبايونيرز وزد وبتروجت وبروكسي وكهرباء الإسماعيلية.

وتعليقا على انضمامه للمقاولون العرب، قال: "طموحي هو تجديد الطموح لكل فترة لكي أحقق أهدافي والانضمام إلى المنتخب الأول".

وسجل دعبسة ٩ أهداف مع فريقه السابق كهرباء الإسماعيلية ساهمت في صعود الفريق للدوري الممتاز.

ويشارك اللاعب في مركز الجناح الأيسر.

وتأهلت فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.