لافيينا يعلن رحيل عمر جمال عن تدريب الفريق

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 16:11

كتب : رضا السنباطي

عمر جمال

أعلن نادي لافيينا إقالة عمر جمال المدير الفني للفريق بعد ضمان البقاء في دوري المحترفين.

ووجه لافيينا في بيان له الشكر للجهاز الفني بقيادة عمر جمال، والذي يضم أحمد خيري المدرب العام، ومحمد شوقي مخطط الأحمال، ومصطفى المحمدي مدرب حراس المرمى.

وكشف لافيينا "نوجه الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة عمر جمال وتمنى لهم التوفيق في القادم عقب نجاحهم في ضمان البقاء بعد خوض مباراتين أمام أسمنت أسيوط".

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وأوضح النادي عبر صفحته الرسمية "يتقدم مجلس إدارة نادي لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي بخالص الشكر والتقدير للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة التي قادوا فيها الفريق، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة."

حسم لافيينا المواجهة الفاصلة أمام أسمنت أسيوط ليضمن البقاء بدوري المحترفين.

وتعادل لافيينا أمام أسمنت أسيوط 0-0 في مباراة الإياب ليستفيد من الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

واحتفظ لافيينا بمقعده في دوري المحترفين ليصبح عدد الأندية المتواجدة بالمسابقة 18 فريقا.

وكان دوري المحترفين في الموسم المنتهي يضم 20 فريقا.

وصعد المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية للدوري الممتاز.

فيما هبط منتخب السويس وسبورتنج، وصعد من دورة الترقي كل من: مسار والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات.

لافيينا عمر جمال دوري المحترفين
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