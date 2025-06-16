عطية مديرًا فنيا للإنتاج الحربي.. ونجم بتروجت السابق مدربا عاما

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 16:10

كتب : رضا السنباطي

محمد عطية - الجهاز الفني لـ الإنتاج الحربي

أعلن نادي الإنتاج الحربي تعيين محمد عطية مديرا فنيا للفريق للموسم الجديد، بعد تأهله لدوري المحترفين.

وكشف الإنتاج الحربي في بيان له: "قرر النادي تولي محمد عطية القيادة الفنية للفريق في إطار سعي النادي إلى مواصلة العمل الجاد لاستعادة مكانته في الدوري الممتاز بعد صعود الفريق بقيادة جمعة مشهور لدوري المحترفين".

ويضم الجهاز الفني بقيادة محمد عطية المدير الفني للفريق، وأسامة محمد مدرب عام، وعبد الرحمن فاروق مدرب عام، وحمادة السيد مدرب حراس مرمي، ومعتز محروس مدرب مساعد، وحازم حامد مخطط احمال.

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وكان أسامة محمد ظهير أيسر بتروجت أحد نجوم الدوري الممتاز، حيث لعب أكثر من 200 مباراة في الدوري المصري.

وقاد محمد عطية فريق أبو قير للأسمدة في الموسم المنتهي، ولكن فقد فرصة الصعود للدوري الممتاز بفارق الأهداف للمواجهات المباشرة مع كهرباء الإسماعيلية.

واحتل أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطية المركز الرابع برصيد 74 نقطة، نفس رصيد كهرباء الإسماعيلية المتأهل للدوري الممتاز.

وعاد فريق الإنتاج الحربي لدوري المحترفين، بعدما شارك في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وكان دوري المحترفين في الموسم المنتهي يضم 20 فريقا.

وصعد المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية للدوري الممتاز.

فيما هبط منتخب السويس وسبورتنج، وصعد من دورة الترقي كل من: مسار والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات.

الإنتاج الحربي محمد عطية أسامة محمد دوري المحترفين
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