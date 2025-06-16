رئيس بارادو لـ في الجول: الزمالك صفحة وأغلقت.. والآن بولبينة لاعبا في الدحيل

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 15:32

كتب : حامد وجدي

عادل بولبينة - بارادو

أعلن حسان زطشي رئيس نادي بارادو الجزائري، انضمام عادل بولبينة لاعب الفريق، إلى الدحيل القطري.

عادل بولبينة

النادي : بارادو

بارادو

وأوضح زطشي في تصريحات خاصة لـ في الجول: "الزمالك صفحة وأغلقت والآن بولبينة لاعبا في الدحيل".

وكشف رئيس بارادو عن تفاصيل مفاوضات الزمالك: "نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لم يدخل في مفاوضات رسمية، وإنما كانت هناك محادثات عن طريق وكلاء".

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وأضاف "الزمالك كان لديه رغبة شديدة في التعاقد مع اللاعب يناير الماضي، لكننا لم نتفق حول بنود التعاقد".

وأكمل "سياستنا في النادي عدم بيع لاعبين في الشتاء، لذلك قرر التفاوض حول رحيله في الصيف".

وتابع "الزمالك صفحة وأغلقت، ولم يدخل في مفاوضات رسمية مع نهاية الموسم".

وأتم "عادل بولبينة سيكون أمامه فرصة كبير للعب في الدوريات الأوروبية من خلال الدحيل القطري".

ويبلغ بولبينة من العمر 22 عاما، وقدّم موسما رائعا مع بارادو إذ ساهم في 28 هدفا خلال 27 مباراة.

وسجل بولبينة 20 هدفا في الدوري الجزائري بينما قدّم 7 تمريرات حاسمة.

ووصل بولبينة إلى 100 مباراة مع نادي بارادو وسجل 36 هدفا وصنع 18 آخرين.

ويعتبر بولبينة أحد أبرز مواهب الدوري الجزائري في الفترة الحالية.

الدحيل حسان زطشي بارادو الجزائري عادل بولبينة
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