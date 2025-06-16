مؤتمر ماريسكا: أخبرت اللاعبين إن كأس العالم للأندية بطولة كبيرة وليست فترة إعداد

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

شدد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على أهمية كأس العالم للأندية وضرورة اعتبارها كبطولة كبيرة وليست بمثابة فترة إعداد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة لوس أنجلوس مساء اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز لاعبان مهما جدا لها، وسيكونان مهمان لمستقبل ذلك النادي".

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وواصل "أفضلية بالموسم المقبل للفرق التي لا تشارك في كأس العالم؟ لا نعرف، يجب أن نرى ما سيحدث، بالطبع هم حاليا في عطلة ونحن هنا ولكن لا نعرف ما سيحدث إنها بطولة جديدة".

وتابع "بعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي حصلنا على 10 أيام من الراحة تقريبا وبعد أن قابلنا بعضنا من جديد كان الإحساس وكأننا ذاهبين إلى فترة إعداد لذلك أول شيء قلته للاعبين إنها ليست فترة إعداد ولكننا سنلعب بطولة كبيرة، وبعد كأس العالم للأندية يجب أن يحصل اللاعبين على 3 أو 4 أسابيع من الراحة وإلا سيكون الأمر مستحيلا".

وأكمل "الاختيار في حراسة المرمى بالنسبة لي سهل جدا وبسيط، روبيرتو سانشيز هو رقم واحد ثم يأتي فليب يورجينسين وانضم لنا جيمي بيندرز، سنرى ما سيحدث وسنتخذ القرار النهائي".

وعن سبب ارتداء كول بالمر لقناع قبل إقلاع الطائرة إلى أمريكا قال: "لقد رأيته ولكن لم أسأل عن السبب ولكن ربما لأنه شعر ببعض التعب ولكنه ليس مريضا، بصراحة لست متأكدا حتى ما إذا كان على سبيل المزاح ولكنه بخير".

وتابع "لم نستدعي اللاعبين العائدين من الإعارات لأنهم لم يكونوا معنا بالموسم الماضي على عكس الباقين، ولذلك الكان الاختيار سهلا بالنسبة لي".

وكشف "بالطبع سنقوم بالتدوير خلال البطولة لأننا سنلعب كل 3 أيام، والأمر مستحيل مع تلك الحرارة المرتفعة".

وشدد "النجاح مع تشيلسي؟ بالنسبة لي النجاح هو الفوز على لوس أنجلوس ولذلك يجب أن نركز عليه الآن".

وأضاف "أصعب شيء هو أن تقنع لاعبيك بأن الفريق الآخر سيلعب مباراة الموسم بالنسبة له وإذا لم تحضر نفسك لذلك قد تقع في مشكلة، وعندما تلعب بصفوف تشيلسي يجب أن تفوز في كل مباراة ولذلك نريد أن نبدأ ذلك من مواجهة لو أنجلوس".

وأتم "إستيفاو ويليان؟ لا أفكر في ذلك الآن، ولكن نعم نحن بحاجة لتدعيم مركز الجناح وإستيفاو يسير بشكل جيد ونحن سعداء به".

ويلعب تشيلسي بالمجموعة الرابعة بجانب كل من فلامنجو والترجي ولوس أنجلوس.

تشيلسي لوس أنجلوس كأس العالم للأندية
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