تقرير: تسمم غذائي في ساليرنيتانا قبل لقاء سامبدوريا في ملحق الهبوط بإيطاليا

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

فريق ساليرنيتانا

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية عن تعرض 16 عضوا في فريق ساليرنيتانا الإيطالي لحالات تسمم غذائي.

وتعرض 10 لاعبين من إجمالي 16 عضوا بالفريق للتسمم بعد خوض مواجهة سامبدوريا في ذهاب ملحق الهبوط من الدرجة الثانية الإيطالية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز سامبدوريا بهدفين نظيفين، يوم الأحد.

أخبار متعلقة:
في وداعية بيولي وجيرو وكيير.. تعادل مخيب لـ ميلان بختام الموسم مع ساليرنيتانا المتألق في المونديال دائما.. أوتشوا يرحل من ساليرنيتانا تقرير: طوق نجاة لـ سامبدوريا؟ قرار منتظر يمنحه فرصة الاستمرار في الدرجة الثانية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب أريكي.

تقرير كورييري، كشف عن طلب نادي ساليرنيتانا بتأجيل مباراة، إذ كان من المفترض أن يتدرب الفريق هذا الصباح استعدادا للمباراة.

ويهبط آخر 3 فرق في ترتيب الدرجة الثانية إلى الثالثة في إيطاليا مباشرة، فيما يخوض صاحبا المركز الـ 16 و17 مباراة ملحق لحسم آخر الهابطين للدرجة الثالثة.

وهبطت فرق كوسينزا، وتشيتاديلا، وبريشيا إلى الدرجة الثالثة، في انتظار الفريق الرابع إما ساليرنيتانا أو سامبدوريا.

وأعاد الاتحاد الإيطالي فريق سامبدوريا للمنافسة على البقاء بعد خصم 4 نقاط من بريشيا الذي فشل في دفع مستحقات لاعبيه وجهازه منذ شهر فبراير الماضي.

ساليرنيتانا سامبدوريا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
سيعود إلى إيطاليا.. كوريييري ديلو سبورت: فيورنتينا يتوصل لاتفاق لضم دجيكو لاتسيو يعلن تجديد عقد بيدرو لموسم إضافي كأس العالم للأندية - يورينتي: أصابع قدمي تؤلمني من الطقس.. ولا يمكنني الشكوى كأس العالم للأندية - سيميوني: لم نتعاون فيما بيننا.. ودرجات الحرارة ليست عذرا كأس العالم للأندية - إنريكي: كان من الصعب بذل الجهد في هذه الأجواء الحارة كأس العالم للأندية - فيتينيا: حققنا المطلوب ونبحث عن صدارة المجموعة فينيسيوس: سنقاتل لتتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية.. والطقس حار جدا فوت ميركاتو: صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس وميلان
أخر الأخبار
خبر في الجول - تعديلات في لجنة الحكام بانضمام نور الدين.. والصباحي وعادل يرفضان 5 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: شكوك حول مشاركة السومة أمام مانشستر سيتي بسبب التأشيرة 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
سيعود إلى إيطاليا.. كوريييري ديلو سبورت: فيورنتينا يتوصل لاتفاق لضم دجيكو 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد - خالد وليد يرحل عن بشكتاش ويزامل ممدوح هاشم في يوروفارم 35 دقيقة | كرة يد
ماركا: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتمديد عقد براهيم دياز 58 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد مساهمته في التأهل للممتاز.. المقاولون يضم دعبسة هداف كهرباء الإسماعيلية ساعة | الكرة المصرية
لافيينا يعلن رحيل عمر جمال عن تدريب الفريق ساعة | الكرة المصرية
عطية مديرًا فنيا للإنتاج الحربي.. ونجم بتروجت السابق مدربا عاما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507299/تقرير-تسمم-غذائي-في-ساليرنيتانا-قبل-لقاء-سامبدوريا-في-ملحق-الهبوط-بإيطاليا