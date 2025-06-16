تقرير: تسمم غذائي في ساليرنيتانا قبل لقاء سامبدوريا في ملحق الهبوط بإيطاليا

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية عن تعرض 16 عضوا في فريق ساليرنيتانا الإيطالي لحالات تسمم غذائي.

وتعرض 10 لاعبين من إجمالي 16 عضوا بالفريق للتسمم بعد خوض مواجهة سامبدوريا في ذهاب ملحق الهبوط من الدرجة الثانية الإيطالية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز سامبدوريا بهدفين نظيفين، يوم الأحد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب أريكي.

تقرير كورييري، كشف عن طلب نادي ساليرنيتانا بتأجيل مباراة، إذ كان من المفترض أن يتدرب الفريق هذا الصباح استعدادا للمباراة.

ويهبط آخر 3 فرق في ترتيب الدرجة الثانية إلى الثالثة في إيطاليا مباشرة، فيما يخوض صاحبا المركز الـ 16 و17 مباراة ملحق لحسم آخر الهابطين للدرجة الثالثة.

وهبطت فرق كوسينزا، وتشيتاديلا، وبريشيا إلى الدرجة الثالثة، في انتظار الفريق الرابع إما ساليرنيتانا أو سامبدوريا.

وأعاد الاتحاد الإيطالي فريق سامبدوريا للمنافسة على البقاء بعد خصم 4 نقاط من بريشيا الذي فشل في دفع مستحقات لاعبيه وجهازه منذ شهر فبراير الماضي.