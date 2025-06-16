الحكم بالسجن على 4 من مشجعي أتليتكو مدريد بسبب جرائم الكراهية والتهديد ضد فينيسيوس جونيور

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" الحكم بإدانة أربعة أشخاص من مشجعي أتليتكو مدريد بسبب التحريض على الكراهية وتخديد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وتعود الواقعة إلى يوم 26 يناير 2023 قبل الدربي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وقام المتهمين بتعليق دمية على جسر قريب من المدينة الرياضية لريال مدريد بوضعية الشنق وكانت الدمية ترتدي قميص فينيسيوس وكتب عليها "مدريد تكره الريال".

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وقررت المحكمة حبس أحد المتهمين بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة الكراهية و7 أشهر إضافية بتهمة التهديد لنشره صور الحادة على الإنترنت مما زاد من تأثيرها، بينما حكم على الثلاثة الآخرين بالسجن 7 أشهر بتهمة الكراهية و7 آخرين بتهمة التهديد.

كما فرضت عقوبات مالية قدرها 1084 يورو على المتهم الأول و720 يورو على الثلاثة الآخرين.

وسيتم منع المتهمين من الاقتراب لمسافة أقل من 1000 متر من فينيسيوس جونيور أو منزله أو مكان عمله أو أي ملعب خلال مباريات الدوري الإسباني أو البطولات التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بما فيها فرق الأكاديميات والفرق النسائية لمدة 4 ساعات قبل وبعد المباريات ولمدة 4 سنوات إضافية على عقوبة السجن.

المتهمون كانوا قد وقعوا على خطاب اعتذار موجه لفينيسيوس جونيور وريال مدريد والليجا والاتحاد الإسباني مما ساعد في تخفيف العقوبة كما سيتعين عليهم المشاركة في برنامج تدريبي حول المساواة وعدم التمييز لتعليق أحكام السجن.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد أتليتكو مدريد
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