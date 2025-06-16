بورنموث يعلن التعاقد مع ظهير رين.. ويفتح باب رحيل كيركيز إلى ليفربول

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

بورنموث - فولام

أعلن نادي بورنموث يوم الاثنين تعاقده مع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق ستاد رين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث حتى صيف 2030.

وتعد هذه الصفقة تمهيدا لرحيل ميلوس كيركيز من بورنموث إلى ليفربول.

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لم يعلن بورنموث عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أنها كلفت النادي الإنجليزي 13.5 مليون يورو بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو مكافآت و10% من نسبة إعادة البيع إلى رين.

وشارك الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما مع رين في 35 مباراة خلال الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

An AFC Bournemouth signing graphic for Adrien Truffert's arrival from Ligue 1 club Stade Rennais.

وأصبح ميلوس كيركيز قريبا للغاية من الانضمام إلى ليفربول بشكل رسمي.

فقد أوضح نيكولو شيرا الصحفي المختص في أخبار الانتقالات صباح الاثنين أن الصفقة تمت بالفعل، بعقد يمتد حتى صيف 2030.

ولفت إلى أن الظهير الأيسر رفض 3 عروض أخرى من أجل الانضمام إلى ليفربول.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أوضحت يوم الأحد أن ليفربول واثق تماما من إتمام الصفقة.

وارتبط اسم كيركيز بالانتقال إلى ليفربول منذ نهاية الموسم المنصرم.

وكانت تقارير أخرى قد ذكرت أن كيركيز سيخرج يوم الاثنين في أحد البرامج الحوارية على موقع يوتيوب ليؤكد انتقاله إلى الريدز.

تقرير سكاي يوم الأحد أوضح أن ليفربول ينوي الانتهاء من الصفقة فور إعلان التعاقد مع فلوريان فيرتز رسميا وتقديمه لوسائل الإعلام خلال أيام.

ولفت التقرير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين ليفربول والدولي المجري.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

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واقترب بورنموث من إعلان التعاقد مع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق رين خلال فترة الانتقالات الصيفية، مما يفتح الباب أمام كيركيز للرحيل.

اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث، حسب تقارير عديدة.

وخاض كيركيز 41 مباراة مع بورنموث في الموسم المنصرن وسجل هدفين وصنع 6.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى الكمار قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى الكمار قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.

أدريان تورفيت بورنموث ستاد رين ميلوس كيركيز ليفربول
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