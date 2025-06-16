ليكيب: نانت يتعاقد مع مدربه الجديد.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي نانت يستعد للإعلان عن تعيين لويس كاسترو كمدير فني للفريق خلال ساعات.

وذكر التقرير أن مدرب دونكيرك السابق وقع على العقود التي ستربطه بالفريق الذي يضم مصطفى محمد.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يعلن نانت رسميا عن تعاقده مع المدرب البرتغالي يوم الاثنين.

لفت التقرير إلى أن نادي نانت فضل التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 45 عاما مبكرا حتى يتمكن من التركيز بشكل كامل على سوق الانتقالات.

قبل أيام أفادت الجريدة الفرنسية أن نادي نانت سيدفع 750 ألف يورو لدونكيرك للموافقة على التخلي عن المدرب.

وأضاف التقرير أن النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية طالب بمليوني يورو للتخلي عن المدرب البرتغالي.

في حين كان المبلغ الذي عرضه نانت أقل بكثير، حيث عرض النادي في البداية 200 ألف يورو فقط.

في حالة إتمام صفقة انتقال مدرب إلى نانت سيخلف المدرب أنطوان كومبواري الذي أقيل بنهاية الموسم المنصرم.

ورحل كومبواريه عن تدريب نانت بعد تراجع النتائج وهروب الفريق من مراكز الهبوط في الأمتار الأخيرة للدوري الفرنسي.

وأنهى نانت الذي يلعب له مصطفى محمد بطولة الدوري محتلا المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.