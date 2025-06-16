تقرير: علاقة بيولي بـ النصر تقترب من النهاية

تقترب علاقة النصر ومدربه الإيطالي ستيفانو بيولي من النهاية بعدما دخل المدرب ونادي فيورنتينا الإيطالي في اتفاق مبدئي على تولي المدرب قيادة الأخير بعد فك الارتباط مع النصر، حسب جريدة الجزيرة السعودية.

في الأيام الأخيرة، ذكرت تقارير إيطالية أن بيولي عقد اجتماعات ناجحة إدارة فيورنتينا خلال الأسابيع الماضية من أجل تولي تدريب الفريق.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يجلس المدرب الإيطالي ووكلاء اعماله على الطاولة مع نظرائهم في النصر خلال الأيام القادمة للتوصل إلى إنهاء الارتباط حتى يتسنى للمدرب قيادة فريقه الجديد.

ولا يحظى بيولي بثقة جماهير النصر التي تطالب بتصحيح مسار ناديها إداريا وفنيا قبل انطلاقة الموسم القادم ومن بين مطالبها تغيير بيولي وجلب مدرب يستطيع تحقيق الإنجازات، وفقا للتقرير.

وكان النصر تحت قيادة المدرب الإيطالي الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو في سبتمبر 2024 الماضي، قد خرج من الموسم الماضي دون إنجازات بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد كاواساكي الياباني، وثمن نهائي كأس الملك على يد التعاون وحل ثالثا في الدوري متأخرا بـ13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

يذكر أن فريق النصر سيقيم معسكرا خارجيا ابتداء من منتصف يوليو في النمسا، ويكمل استعداداته بجولة آسيوية قبل خوض كأس السوبر السعودي في هونج كونج خلال الفترة من 19-23 أغسطس المقبل.

إلى ذلك، كشف الصحفي الشهير بسكاي سبورت فابريزيو رومانو، عن توصل فيورنتينا إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

وأفاد فابريزيو رومانو توصل النادي الإيطالي إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي، وذلك بداية من يوليو القادم حتي عام 2028.

ومن المتوقع أن يحصل بيولي على ما يقارب الـ3 ملايين يورو مع الفريق الإيطالي.

وينتظر المدرب الإيطالي تسوية عقده مع النصر السعودي، حتي يتمكن من توقيع العقد الجديد مع فورنتينا.

ويمتد عقد المدرب البالغ من العمر 59 عاما إلى 2027 مع العالمي.

وأنهى النصر موسمه باحتلاله المركز الثالث ولم يتمكن من الفوز بأي بطولة.

وخرج النصر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من كاواساكي في دور نصف النهائي بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكذلك خسر من التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد.

وخلال الموسم الذي قضاه بيولي مع النصر استطاع الفوز في 28 مباراة وتعادل 7 مرات وخسر 9 مباريات.