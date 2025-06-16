لاتسيو يعلن تجديد عقد بيدرو لموسم إضافي

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 13:33

كتب : FilGoal

بيدرو - لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تجديد عقد لاعبه الإسباني بيدرو رودريجيز، لمدة موسم واحد.

بيدرو

النادي : لاتسيو

وكشف لاتسيو في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن بيدرو سيظل بقميص لاتسيو حتى 30 يونيو 2026.

وتوج بيدرو بجميع الألقاب الدولية الكبرى كأس العالم 2010، ويورو 2012 مع المنتخب الإسباني.

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وأوضح النادي الإيطالي في بيانه: "استطاع بيدرو أن يُجسّد قيم الخبرة والتوازن والتفاني داخل الملعب وخارجه".

وشارك بيدرو صاحب الـ37 عاما، بقميص لاتسيو في 176 مباراة وسجل 34 هدفًا.

وأتم بيان لاتسيو "يأتي التجديد في إطار منطق الاستمرارية والواقعية، فخبرة بيدرو وموثوقيته ستكونان موارد أساسية لمواجهة الموسم المقبل بقوة."

وتوج بيدرو مع برشلونة بألقاب الدوري الإسباني 5 مرات، وكأس إسبانيا 3 مرات، والسوبر الإسباني 4 مرات.

كما توج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين.

وفاز بيدرو ببطولتي الدوري والكأس الإنجليزيين مع تشيلسي.

بيدرو ناشئ برشلونة لعب بصفوف الفريق الكاتالوني حتى 2015 حين انتقل إلى تشيلسي.

وبعد 5 سنوات مع البلوز انتقل بيدرو إلى روما في صيف 2020، ثم رحل إلى لاتسيو بعد موسم واحد مع الذئاب ليبقى بصفوف الفريق 4 مواسم قبل تمديد تعاقده للاستمرار للموسم الخامس.

بيدرو لاتسيو
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