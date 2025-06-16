نجم بالميراس: الأهلي يمتلك 3 مميزات.. وعلينا أن نقاتل أمامه لتحقيق الفوز

سيميوني: عندما يواجه إنريكي مشكلة يشتري له باريس لاعبا بـ70 مليون يورو

مواعيد مباريات الأحد 15 يونيو - تشيلسي أمام لوس أنجلوس والترجي يواجه فلامنجو

لاعب بالميراس: نحترم خصومنا ولكن هدفنا دائما هو الفوز.. وتركيزنا على مواجهة الأهلي

كأس العالم للأندية - يورينتي: أصابع قدمي تؤلمني من الطقس.. ولا يمكنني الشكوى

كأس العالم للأندية - استعدادا لمواجهة بالميراس.. بعثة الأهلي تصل إلى نيوجيرسي

لاعب بورتو: بدأت قدماي بالضعف قبل نهاية مواجهة بالميراس.. وسنلعب للفوز دائما

إستيفاو: جئنا لنُظهر للعالم ما يميز بالميراس.. ولدينا قوة هجومية هائلة