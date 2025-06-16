شكوك حول مشاركة لاعب الهلال أمام ريال مدريد

كشف نادي الهلال أن مصعب الجوير لاعب الفريق غاب عن التدريبات الجماعية، التي جرت الأحد.

ويستعد الهلال للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وأوضح الهلال أن لاعب خط الوسط الشاب لم يشارك خلال الحصة التدريبية بسبب كدمة لحقت به في الركبة، ما أجبر الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على استبعاده.

وشارك لاعب الوسط الدولي الموسم المنقضي أخيرًا بصفوف الشباب على سبيل الإعارة وخاض معه 35 مباراة بمختلف المسابقات.

وسجل خلالها 5 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن الجوير تمكن من تحقيق رقم قياسي بعد فوز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي المقدمة بشكل شهري من رابطة المحترفين 8 مرات متتالية.

وواصل الهلال تحضيراته للمواجهة القارية الكبيرة أمام ريال مدريد، إذ ركز إنزاجي خلال الحصة التدريبية على الجوانب الفنية واللياقية.