محمد عمر لـ في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري

كشف محمد عمر رئيس لجنة الكرة في الاتحاد السكندري، عن مصير المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل مجدي عبد العاطي.

وقدم عبد العاطي استقالته من تدريب الفريق بسبب ما أعلن عنه من ظروف خاصة واستقالة محمد مصيلحي رئيس النادي.. طالع تفاصيل اعتذار عبد العاطي بالضغط هنا

وأوضح رئيس لجنة الكرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "علاء عبد العال اعتذر عن عدم تولي تدريب الاتحاد السكندري بعد تمسك غزل المحلة بتعاقده معه".

وأضاف "سيتم عقد اجتماع مع أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي، اليوم أو غدا بعد عودته من جنوب إفريقيا لطرح بدائل عبد العال".

ويتواجد نائب رئيس النادي، في جنوب إفريقيا لحضور بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL، والتي حقق خلالها الاتحاد المركز الرابع.

وأكمل "ترشيح اسمي أحمد سامي وخالد خلال لتولي تدريب الفريق".

وأتم "تم استبعاد اختيار مدرب أجنبي، بسبب ضيق الوقت والأزمة المالية".

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.