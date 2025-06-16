لأول مرة منذ 6 سنوات.. برشلونة يخوض 3 مباريات ودية في آسيا

سيتوجه نادي برشلونة إلى آسيا لأول مرة منذ 6 سنوات استعدادًا لموسم 2025-2026.

سيلعب برشلونة 3 مباريات ودية في اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان برشلونة قد أعلن موعد انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025-2026 يوم 13 يوليو المقبل.

ويلعب برشلونة المباراة الأولى بالجولة الآسيوية ضد فيسيل كوبي الياباني يوم 27 يوليو.

ثم يواجه سيول الكوري الجنوبي يوم 31 يوليو.

ويختتم البلوجرانا جولته الآسيوية بلقاء دايجو إف سي الكوري الجنوبي يوم 4 أغسطس.

وسيقود هانز فليك تدريب الفريق للموسم الثاني على التوالي.

ويغيب برشلونة عن كأس العالم للأندية والتي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان برشلونة قد توج خلال الموسم الماضي بكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وخرج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من إنتر.