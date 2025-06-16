بلاكبرن وأنتويرب يطلبان ضم مهاجم اتحاد جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة علق مصير مهاجمه الشاب مروان الصحفي بعد وصول بعض العروض الاحترافية له.

مروان الصحفي النادي : جيرمينال بيرشوت الاتحاد بلاكبرن

وأوضح التقرير أن بلاكبرن روفرز الإنجليزي، ورويال أنتويرب البلجيكي أرسلا عروضهما الرسمية إلى اتحاد جدة بشأن ضم الدولي السعودي مروان الصحفي هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن أن مصير انتقال الصحفي معلَّقٌ حتى يتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة غير الربحية.

بعدها سيُعرَض الأمر في اجتماع مجلس الشركة، من أجل التصويت عليه.

وكان لؤي مشعبي، رئيس النادي الحالي، أعلن عن عدم رغبته الاستمرار في منصبه بسبب ظروفه العملية على الرغم من قيادته الفريق لتحقيق لقبَي الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم المنصرم.

ولفت التقرير إلى أن الصحفي يرغب مواصلة رحلة الاحتراف الخارجي، وخوض تجربة جديدة بعد محطة بيرشوت البلجيكي.

وكان اللاعب مثَّل الفريق البلجيكي قادمًا من اتحاد جدة على سبيل الإعارة، الموسم الماضي.

وسجل مروان 6 أهداف، وصنع هدفًا في 28 مباراةً خاضها بجميع المسابقات.

ولعب الصحفي مع بيرشوت 19 مباراةً في الدوري، و6 بمجموعة تفادي الهبوط، إضافةً إلى 3 خلال بطولة الكأس.

وشغل مركزَي الجناح الأيمن، وقلب الهجوم في المباريات المحلية.

ووضع اللاعب بصمته في المواجهات أمام الفرق البلجيكية الكبيرة بتسجيله 5 أهداف في شباك الثنائي أندرلخت، وكلوب بروج.