سيميوني: عندما يواجه إنريكي مشكلة يشتري له باريس لاعبا بـ70 مليون يورو

أرجع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان إلى سببين.

وتلقي أتليتكو مدريد هزيمة أولي في كأس العالم للأندية من سان جيرمان برباعية مقابل لا شئ.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية عقب المباراة: "هزيمة أتليتكو مدريد الثقيلة أمام باريس سان جيرمان دليل على الفجوة المالية في كرة القدم".

وأضاف "سببان وراء الهزيمة: الحكم، والقدرة الشرائية الهائلة لباريس".

وأكمل "عندما يواجه لويس إنريكي مشكلة ويحتاج إلى لاعب على الجناح الأيسر، يشتري له النادي لاعبا بقيمة 70 مليون يورو في يناير".

وضم باريس سان جيرمان اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا قادما من نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2025، مقابل 70 مليون يورو.

وتابع "لقد سئمت من الحكام، عندما استجمعنا قوانا في المباراة، لم يحتسب الحكم هدفا لنا وأشهر البطاقة الحمراء لـ لينجليه.

وألغى الحكم هدفا لصالح أتليتكو مدريد سجله جوليان ألفاريز في الدقيقة 59.

وأشهر البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي الحمراء في الدقيقة 89 لصالح كليمون لونجليه، وقت أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم باريس 2-0.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من: فابيان رويز، وفيتينيا، وأشرف حكيمي، ولي كانج إن.

ويقع أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية التي تضم كل من: باريس سان جيرمان، وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز.