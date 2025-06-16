تقرير: تمت.. ليفربول يحسم صفقة مدافع بورنموث

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

ميلوس كيركيز - بورنموث

حسم نادي ليفربول صفقة انتقال ميلوش كيركيز مدافع بورنموث إلى صفوف الفريق، حسب نيكولو شيرا الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أوضحت يوم الأحد أن ليفربول واثق تماما من إتمام الصفقة.

وارتبط اسم كيركيز بالانتقال إلى ليفربول منذ نهاية الموسم المنصرم.

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وأفاد شيرا صباح الاثنين أن الصفقة تمت بالفعل، بعقد يمتد حتى صيف 2030.

ولفت إلى أن الظهير الأيسر رفض 3 عروض أخرى من أجل الانضمام إلى ليفربول.

وكانت تقارير أخرى قد ذكرت أن كيركيز سيخرج يوم الاثنين في أحد البرامج الحوارية على موقع يوتيوب ليؤكد انتقاله إلى الريدز.

تقرير سكاي يوم الأحد أوضح أن ليفربول ينوي الانتهاء من الصفقة فور إعلان التعاقد مع فلوريان فيرتز رسميا وتقديمه لوسائل الإعلام خلال أيام.

ولفت التقرير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين ليفربول والدولي المجري.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

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واقترب بورنموث من إعلان التعاقد مع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق رين خلال فترة الانتقالات الصيفية، مما يفتح الباب أمام كيركيز للرحيل.

اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث، حسب تقارير عديدة.

وخاض كيركيز 41 مباراة مع بورنموث في الموسم المنصرن وسجل هدفين وصنع 6.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى الكمار قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.

ميلوس كيركيز ليفربول بورنموث
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