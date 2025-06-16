ريال مدريد يعلن قميصه الثاني لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول

مهمته الثانية في أوروبا.. إشبيلية يعلن عن مدرب الفريق الجديد

موندو: فليك يغير مسار أندرياس كريستنسن

موندو: لا مفاوضات مع جالاتا سراي.. تير شتيجن لا يفكر إلا في برشلونة

سكاي: برشلونة الأقرب لضم نيكو وهذا ما تتوقف عليه الصفقة.. وموقف بايرن النهائي

ماركا: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتمديد عقد براهيم دياز

الحكم بالسجن على 4 من مشجعي أتليتكو مدريد بسبب جرائم الكراهية والتهديد ضد فينيسيوس جونيور

لأول مرة منذ 6 سنوات.. برشلونة يخوض 3 مباريات ودية في آسيا

جالاتا سراي ينتظر الضوء الأخضر من تير شتيجن لتقديم عرض رسمي