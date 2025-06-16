ريال مدريد يعلن قميصه الثاني لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2025-20226 والمقدم من شركة أديداس.

وأشار ريال إلى أن القميص المكون من اللون الرمادي "يمثل الديار، أينما ذهب ريال مدريد".

وأوضح النادي الملكي أن القميص الجديد سيظهر لأول مرة في مواجهة سالزبورج بنهاية مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية.

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وظهر معظم نجوم الفريق على رأس دعاية ريال مدريد للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتواجد ريال مدريد ضمن المجموعة الثامنة بمونديال الأندية رفقة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

ويبدأ الملكي مشواره بمواجهة الهلال يوم الأربعاء.

المباراة ستكون الرسمية الأولى تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو الذي عوض رحيل كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد
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