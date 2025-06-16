مواعيد مباريات الإثنين 15 يونيو - تشيلسي أمام لوس أنجلوس والترجي يواجه فلامنجو

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 10:13

كتب : FilGoal

الترجي التونسي

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 16 يونيو والقنوات الناقلة.

تشيلسي × لوس أنجلوس الساعة 10ساءً - تطبيق DAZN.

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بوكا جونيورز × بنفيكا الساعة 1 فجر الثلاثاء - إم بي سي مصر.

فلامنجو × الترجي الساعة 4 فجر الثلاثاء - تطبيق DAZN.

كأس العالم للأندية مواعيد مباريات اليوم الترحي تشيلسي
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