مواعيد مباريات الإثنين 15 يونيو - تشيلسي أمام لوس أنجلوس والترجي يواجه فلامنجو

كأس العالم للأندية – ريبييرو يشرح نقاط القوة والضعف في بالميراس خلال محاضرة فنية

مواعيد مباريات الثلاثاء 17 يونيو - فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند.. وإنتر يواجه مونتيري

جورجينو: شعرت براحة كبيرة في ظهوري الأول مع فلامنجو.. والفريق يمتلك جودة عالية