مواعيد مباريات الأحد 15 يونيو - تشيلسي أمام لوس أنجلوس والترجي يواجه فلامنجو
الإثنين، 16 يونيو 2025 - 10:13
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 16 يونيو والقنوات الناقلة.
تشيلسي × لوس أنجلوس الساعة 10ساءً - تطبيق DAZN.
بوكا جونيورز × بنفيكا الساعة 1 فجر الثلاثاء - إم بي سي مصر.
فلامنجو × الترجي الساعة 4 فجر الثلاثاء - تطبيق DAZN.
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