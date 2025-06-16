حوار في الجول – علي علوان يتحدث عن شعوره بالتسجيل وحسم تأهل الأردن لكأس العالم

أعرب المهاجم الدولي الأردني علي علوان - صاحب الـ 25 عامًا- لاعب فريق سيلانجور الماليزي سابقًا، عن سعادته الغامرة بعدما قاد المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي نحو حسم بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026 في نسخته المقبلة والتي ستقام بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية (كندا، المكسيك والولايات المتحدة).

علي علوان النادي : الجزيرة الأردن

ويأتي ذلك بعد تسجيله لثلاثية في مرمى سلطنة عمان، خلال منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وذلك في حديث خاص لـ FilGoal.com.

ويعتبر علوان صاحب مسيرة احترافية مع مختلف الفرق العربية التي مثلها (الوحدات الأردني، الجزيرة الأردني، الشمال القطري، الخور القطري)

• تأهل أردني تاريخي لكأس العالم

وتحدث الدولي الأردني إلى FilGoal.com عن هذه المباراة قائلا: "ما قدمته من أداء مميز في هذه المباراة هو نتاج للعمل الجماعي الدأوب من قبل جميع اللاعبين؛ نعم بكل تأكيد سعيد بشكل لا يوصف؛ بتسجيل ثلاثية في مرمى سلطنة عمان، فما أجمل بأن أكون سببًا رفقة زملائي اللاعبين في إدخال الفرح والسرور في قلوب الشعب الأردني".

وغاب علوان عن النشامى لعدة أشهر؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريق سيلانجور الماليزي، إلا أنه عاد وبقوة رفقة منتخب بلاده، وسجل ثلاثية جعلته رجل المواجهة أمام المنتخب العُماني بلا منازع.

وعن قوة المنافسات في المجموعة الثانية والتي تتواجد فيها الأردن رفقة منتخبات (كوريا الجنوبية، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت) ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أكد علوان: "جميع المباريات التي خاضها المنتخب الأردني في التصفيات لم تكن يسيرة على الإطلاق".

وأضاف "كنا نركز على كل مباراة وكأنها مباراة الحسم، كنا نحمل على عاتقنا مسؤولية إسعاد الشعب الأردني بعبور مونديالي تاريخي -وهو ما تحقق- فقد عملنا بكثب وإصرار كبير على تقديم كل ما في وسعنا في كافة المباريات، ونحمد الله على هذا الإنجاز العظيم".

حسمت الأردن مقعدها في المونديال المقبل، بتواجدها في وصافة مجموعتها خلف المنتخب الكوري الجنوبي؛ ليضمنا المنتخبين سويًا بذلك تواجدهما في كأس العالم المقبل.

ويعد منتخب النشامى هو المنتخب العربي الوحيد حتى الآن الذي ضمن بشكل رسمى إلى المونديال، مستغلًا سقوط المنتخب العراقي أمام ضيفه كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، خلال منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

لم يكن يخطر في أذهان علي علوان بأنه سيكون حديث وسائل الإعلام العربية والقارية؛ وسيعتلي اسمه محركات البحث في الأردن؛ بعدما استطاع قيادة النشامى إلى تحقيق فوز مستحق على نظيره العُماني، بفضل ثلاثة أهداف سجلها في مرماهم،

وكشف علوان في تصريحاته بأن حضور الأردن المقبل في كأس العالم "لن يكون مجرد مشاركة عابرة"، وتوعد "سنقدم بإذن الله أداء استثنائيًا يتحاكى به العالم أجمع خلال هذا الحدث، سنكون على قدر المهمة وسنصنع التاريخ في كأس العالم المقبل إن شاء الله".

• مسيرة احترافية ناجحة

نشأ علي علوان في السادس والعشرين من شهر مارس عام 2000، وبدأت مسيرته بين جنبات ملاعب كرة القدم مع فريق الوحدات الأردني، الذي أصقل مهاراته الفنية، ورحل بعدها إلى فريق الجزيرة الأردني والذي يعده علوان الفريق صاحب الفضل الأكبر بالنسبة له في مسيرته الرياضية حسبما أشار في تصريحاته قبل أن يوقع عقدًا احترافيًا مع نادي الشمال القطري، ثم الخور القطري، ليغادر بعدها صوب ماليزيا.

وقبل المُضي بقص ما وراء هذا المسيرة الحافلة بالتنوع باللعب لأكثر من نادِ عربي داخل القارة الصفراء، حرص علوان على العودة للخلف؛ للإفصاح عن سر شغفه بكرة القدم منذ أن كان طفلًا وأوضح "والدي هو صاحب الفضل في تعزيز مستواي الفني، فهو من أذاقني حب بكرة القدم، حتى باتت جزءً لا يتجزأ من ذاتي".

وتابع "استهليت رحلتي مع كرة القدم من بوابة فريق الوحدات الأردني، كانت فترة لا تنسى حقًا، طورت كثيرًا من قدراتي الفنية".

وواصل "ومن ثم رحلت عن الفريق وتوجهت لفريق الجزيرة الأردني والذي أُدين له بالفضل على الفترة التي قضيتها معهم كلاعبًا في الفريق، فالجزيرة لهم فضل كبير عليّ لا يمكنني نسيانه ما حييت".

"ما بعد فترتي مع فريق الجزيرة الأردني، جاءت أولى خطواتي الاحترافية خارج الأردن، إذ انضممت إلى فريق الشمال القطري، وقضيت معهم أيضًا مواسم مميزة، فالدوري القطري بدون يعد واحدًا من أقوى الدوريات على مستوى القارة الآسيوية".

"وما بعد انتهاء عقدي مع فريق الشمال القطري، لم يُغلق بالنسبة لي الستار عن اللعب في هذا الدوري المميز؛ فانضممت إلى فريق الخور القطري وقدت الفريق نحو الصعود إلى دوري نجوم قطر".

• تفضيل الدوري الماليزي على العروض الأوروبية

بعد رحلة مميزة مع مختلف الأندية العربية داخل قارة آسيا ما بين الأردن وقطر، قرر علوان مطلع أغسطس من العام المنصرم 2024 الانتقال إلى فريق سيلانجور الماليزي؛ ليمثله لمدة موسم واحد، نظير نحو 200 ألف دولار؛ لتكون بذلك الصفقة واحدة من أكبر مفاجآت ميركاتو الأردن آنئذ.

وكان علوان مرشحًا للاحتراف في العراق أو السعودية، قبل أن يتخذ خطوة مفاجئة ويقرر الرحيل نحو الدوري الماليزي.

وعن هذه الخطوة قال: "عقدت العزم على الانتقال صوب الدوري الماليزي من بوابة فريق سيلانجور؛ لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا، فالفريق يعد من كبار الفرق في ماليزيا، ويتحلى بقاعدة جماهيرية جارفة".

وأكد علوان لـ FilGoal.com بأنه فضل عرض فريق سيلانجور عن كافة العروض الأوروبية التي تلقاها قبيل توقيعه عقد انضمامه للفريق الماليزي لكونها عروض "لم تكن على حد تطلعاتي".

وأنهى علوان موسمه الأول والوحيد مع فريق سيلانجور؛ بتحقيق وصافة الدوري الماليزي برصيد 52 نقطة، خلف فريق جوهور والذي توج بطلًا للدوري برصيد 70 نقطة.

وأصبح علوان خلال الفترة الحالية لاعبًا حرًا، بعد انتهاء عقده مع الفريق الماليزي.

الدوري المصري؟

اختتم علوان تصريحاته بالرد على إمكانية التواجد في الدوري المصري قائلا: "أتشرف بكل تأكيد باللعب في مصر، فالدوري المصري يعج بعدد كبير من الفرق ذات الكفاءة الفنية العالية".