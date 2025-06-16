كأس العالم للأندية - إيجور بقوة "سوبر سايان" يقود بوتافوجو لفوز ثمين أمام سياتل

نجح بوتافوجو البرازيلي في تحقيق فوز ثمين على سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وتغلب بوتافوجو على سياتل بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة.

ويقع الفريقان بالمجموعة الثانية التي تضم بجوارهما كل من باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على أتليتكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل بوتافوجو الهدفين في الشوط الأول عن طريق جاير كونيا في الدقيقة 28، وإيجور جيسوس هداف الفريق في الدقيقة 44 برأسية رائعة.

واحتفل إيجور جيسوس على طريقة قوة "سوبر سايان" المستوحى من مسلسل الكارتون الياباني (دراجون بُل زد).

SUPER SAIYAN 🔥 احتفال إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو بعد تسجيله في مرمى سياتل ساوندرز مستوحى من المسلسل الكارتوني الياباني " Dragon Ball Z" ⚽ pic.twitter.com/lsiHA4TZVI — FilGoal (@FilGoal) June 16, 2025

وجاء الشوط الثاني بشكل مغاير تماما إذ تقدم سياتل للهجوم وسط تراجع من لاعبي بوتافوجو.

وكلل كريستيان رولدان مجهوداته فريقه بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75 بكرة رأسية.

وحاول سياتل إدراك التعادل في الربع ساعة الأخيرة من المباراة مع تراجع بوتافوجو.

وأنقذ جون فيكتور حارس مرمى بوتافوجو فريقه من التعادل في الدقيقة 94 والأخيرة بعد التصدي لتسديدتين صاروخيتين.

وحصل إيجور جيسوس على جائزة رجل المباراة.

وشهد اللقاء مشاركة أرتور كابرال لاعب بوتافوجو المنضم حديثا من فريق بنفيكا.

وتعتبر تلك المواجهة هي الأولى لكابرال بقميص بوتافوجو منذ انضمامه إلى الفريق.

ترتيب المجموعة

يتواجد بوتافوجو في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان المتفوق بفارق الأهداف بعد الفوز العريض على أتليتكو مدريد.

1- باريس سان جيرمان 3 نقاط (+4 أهداف)

2- بوتافوجو 3 نقاط (+1 هدف)

3- سياتل 0 نقاط (1- هدف)

4- أتليتكو مدريد 0 نقاط (4- أهداف)

مباريات الجولة الثانية

تقام منافسات الجولة الثانية من المجموعة فجر الجمعة المقبل 20 يونيو.

إذ يواجه سياتل فريق أتليتكو مدريد في تمام الواحدة فجرا.

بينما باريس سان جيرمان يلعب ضد بوتافوجو في الرابعة فجرا.