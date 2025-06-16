لاعب بالميراس: نحترم خصومنا ولكن هدفنا دائما هو الفوز.. وتركيزنا على مواجهة الأهلي

أبدى فيليبي إندرسون لاعب بالميراس احترامه لجميع منافسيه، وشدد على استهداف الفوز بجميع المباريات.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكشف فيليبي إندرسون لاعب بالميراس: “نأمل أن يحصل الفريق على قسط كافٍ من الراحة قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثانية".

وشدد "سنقاتل دائمًا، وندخل المباريات بعقلية الفوز".

وأوضح إندرسون "نحترم خصومنا، لكن بالميراس يلعب دائمًا من أجل تحقيق الفوز. تركيزنا الآن منصبٌّ على مباراة الأهلي المقبلة".

واختتم إندرسون تصريحاته "دعونا نحصل على قسط من الراحة ونبدأ التحضير للقاء".

ويواجه بالميراس فريق الأهلي في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.