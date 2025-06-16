كأس العالم للأندية - يورينتي: أصابع قدمي تؤلمني من الطقس.. ولا يمكنني الشكوى

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 06:09

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - أتليتكو مدريد

أبدى ماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد انزعاجه بسبب درجة الحرارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان أتليتكو مدريد قد خسر أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية.

وأشار يورينتي إلى أن أصابع قدمه قد تأثرت بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

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وقال ماركوس يورينتي لاعب أتليتكو مدريد عبر صحيفة ماركا: "الأمر مستحيل، الجو حار جدا هنا، أصابع قدمي تؤلمني وأظافري تؤلمني لم أستطع التوقف فالأمر لا يصدق".

وشدد "لكن بما أن الأمر ينطبق على الجميع فلا يوجد مجال لي للشكوى".

أما عن مواجهة باريس سان جيرمان فقال: "طرد لينجليه كان مبالغا فيه، ولا أعرف ما حدث لذلك وعندما تحصل على البطاقة الصفراء ظن أنها الأولى لكنهم أخبروه أنها الثانية، ولا أعتقد أن هذا مبرر لطرد لاعب".

واختتم يورينتي تصريحاته "أعتقد أننا حظينا ببعض الفرص في اللحظة التي تم إلغاء هدفنا فيها ثم تم طرد أحد لاعبي الفريق لتنتهي المباراة تماما".

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة أمام سياتل ساوندرز في الواحدة من فجر يوم الجمعة المقبل.

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