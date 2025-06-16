منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف

استهل منتخب السعودية مشواره في الكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف) بالفوز على هاييتي.

وتغلب المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينار على هاييتي بهدف دون مقابل.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وسجل صالح الشهري هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

ويلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة أمام أمريكا في الرابعة والربع من فجر الجمعة.

video:1

Saudi Arabia gets its first win in Gold Cup debut! pic.twitter.com/WUY4LY7gfm — Gold Cup (@GoldCup) June 16, 2025

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وكان منتخب أمريكا قد تغلب على ترينداد وتوباجو بخمسة أهداف دون مقابل.

وتضم قائمة هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية رباعي محترف هو: فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي بيرشوت البلجيكي وسعود عبد الحميد مدافع روما الإيطالي ومهند أل سعد جناح دانكيرك الفرنسي.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

ويغيب لاعبو الهلال السعودي عن البطولة بسبب التواجد في كأس العالم للأندية.