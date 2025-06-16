كأس العالم للأندية - استعدادا لمواجهة بالميراس.. بعثة الأهلي تصل إلى نيوجيرسي

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 05:43

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو - بعثة الأهلي

وصلت بعثة الأهلي إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية فجر اليوم الإثنين استعدادا لاستئناف مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

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وغادرت بعثة الأهلي مساء أمس الأحد إلى نيوجيرسي من أجل خوض الجولتين المتبقيتين.

واستقبل عدد من جماهير الأهلي البعثة فور وصولها إلى نيوجيرسي.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

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