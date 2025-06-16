لاعب بورتو: بدأت قدماي بالضعف قبل نهاية مواجهة بالميراس.. وسنلعب للفوز دائما

اعترف آلان فاريلا لاعب بورتو بشعوره بالإجهاد البدني قبل نهاية مواجهة بالميراس ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وقال آلان فاريلا لاعب بورتو: "بدأت قدماي بالضعف قبل نهاية المباراة بسبب المجهود البدني وهو ما أثر على النتيجة".

وشدد فاريلا "نلعب دائما من أجل تحقيق الفوز لذلك التعادل لم يكن النتيجة التي نريدها أمام بالميراس، لكننا كنا نعلم أننا سنواجه خصما قويا جدا".

وأوضح "بالميراس في منتصف الموسم، بينما نحن في نهايته، بدأنا نشعر بالإرهاق وقاتلنا حتى النهاية كما يتطلب هذا النادي لكن أحيانا لا تسير الأمور كما نريد".

وبسؤاله عن تألق حارس المرمى البديل أجاب "الجميع يعلم ما يمكن أن يقدمه ديوجو كوستا لنا، فهو أحد أفضل حراس المرمى في العالم، ومن المحزن الإصابة التي تعرض لها، لكن كلاوديو راموس لعب بشكل جيد للغاية ونجح في عدة تصديات مهمة وهذا يجعلنا سعداء".

واختتم فاريلا تصريحاته "سنلعب للفوز دائما، ونعلم أن المباراة المقبلة أيضا صعبة - ضد إنتر ميامي- فتلك البطولة تتميز بمشاركة أفضل الفرق في العالم ولا توجد مباريات سهلة".

ويواجه بورتو فريق إنتر ميامي مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتألق كلاوديو راموس بتحقيق 4 تصديات ناجحة حافظ بهم على نظافة شباك بورتو.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.