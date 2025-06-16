إستيفاو: جئنا لنُظهر للعالم ما يميز بالميراس.. ولدينا قوة هجومية هائلة

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 05:20

كتب : FilGoal

سامو - إستيفاو - بورتو ضد بالميراس

يرى إستيفاو لاعب فريق بالميراس أنهم يمتازون بقوة هجومية هائلة.

وتألق إستيفاو أمام بورتو وحصد جائزة رجل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وقال إستيفاو لاعب بالميراس في تصريحات صحفية: "جئنا لنظهر للعالم ما يميز بالميراس، لدينا لاعبون ذو جودة عالية، ونعرف قدراتنا وأدائنا جيدا".

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وشدد "نُظهر هوية بالميراس للعالم، ونجحنا في فرض أسلوب لعبنا ولدينا قوة هجومية هائلة".

ويواجه بالميراس فريق الأهلي في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

وحصد إستيفاو صاحب الـ 18 عاما على جائزة رجل المباراة بعد أدائه اللافت خلال مواجهة بورتو.

ولعب البرازيلي 65 دقيقة فقط وجاءت أرقامه كالآتي:

لعب: 65 دقيقة

التسديد: 3

دقة التمريرات: 13 من 18 بنسبة 72%

التسديد على المرمى: 1 من 3

فرصة محققة مهدرة: 1

لمس الكرة: 30 مرة

استعادة الكرة: مرة واحدة

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