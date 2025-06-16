مدرب بورتو: التعادل أمام بالميراس نتيجة عادلة.. وكنت واثقا من تألق كلاوديو راموس

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 05:00

كتب : FilGoal

مارتن أنسيلمي - مدرب بورتو

يرى مارتن أنسيلمي المدير الفني لفريق بورتو أن التعادل أمام بالميراس نتيجة عادلة للفريقين.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وقال مارتن أنسيلمي المدير الفني لفريق بورتو عبر شبكة DAZN:

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"أعتقد أن التعادل أمام بالميراس نتيجة عادلة، كانت مباراة تنافسية تستحق هذه البطولة".

وتابع "سنحت لنا العديد من الفرص واستمتعت بالمباراة، وأعتقد أننا سيطرنا على مرحلة ما من اللقاء".

وأوضح أنسيلمي "ثم بعد ذلك غيروا الفريق ودفعوا بلاعبين جدد يعرفون كيفية التحكم بالكرة ووضعوهم في مرمى فريقنا".

أما عن مفاجأة تألق كلاوديو راموس أجاب "قلت في المؤتمر الصحفي نعم ديوجو كوستا يغيب عنا لكن لدينا راموس، وهو أظهر ذلك اليوم".

ويغيب ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو ومنتخب البرتغال الأساسي بسبب الإصابة.

ويواجه بورتو فريق إنتر ميامي مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتألق كلاوديو راموس بتحقيق 4 تصديات ناجحة حافظ بهم على نظافة شباك بورتو.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

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