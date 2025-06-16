انتهت كأس العالم للأندية - بوتافوجو (2)-(1) سياتل.. نهاية المباراة

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 04:50

كتب : FilGoal

إيجور جيسوس - بوتافوجو ضد سياتل

يواجه بوتافوجو البرازيلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على أتليتكو مدريد بأربعة أهداف دون مقابل بنفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق94 جون فيكتور ينقذ مرمى بوتافوجو من التعادل على مرتين

ق75 جوووول كريستيان رولدان يقلص الفارق برأسية

ق70 هدوء اللقاء بعد تراجع بوتافوجو

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول إيجور جيسوس يضيف الثاني

ق29 جوووول جاير كونيا

ق1 هجمة خطيرة في الثواني الأولى لكن تدخل حارس المرمى

انطلاق المباراة

كأس العالم للأندية بوتافوجو سياتل
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