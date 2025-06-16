مدرب بالميراس: كنا أفضل من بورتو بكثير.. وعلينا تحليل الأمر قبل مباراة الأهلي

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 04:05

كتب : FilGoal

أبيل فيريرا - المدير الفني لفريق بالميراس

يرى أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس أن فريق كان الطرف الأفضل خلال مواجهة بورتو.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وقال أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس في تصريحات صحفية: "كنا أفضل بكثير من بورتو، ضغطنا عليهم ونجحنا في خلق فرص للتسجيل، كنا متفوقين لكن هذه هي كرة القدم، من يسجل يفوز".

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وتابع "كرة القدم ساحرة لدرجة أن أحد أفضل لاعبي بورتو هو حارس المرمى يتعرض للإصابة، فيشارك كلاوديو راموس الحارس البديل الذي كان أفضل لاعب لديهم ومنع 4 أو 5 أهداف محققة".

وأضاف "كنا بحاجة لتسجيل هدف واحد فقط، لكن بخلاف ذلك كان كل شيء حاضرا".

واختتم أبيل فيريرا "الآن علينا التعافي وتحليل المباراة لنرى ما يمكننا استخلاصه منها لمساعدتنا في مباراة الأهلي المقبلة ثم نواصل المشوار".

ويواجه بالميراس فريق الأهلي في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

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