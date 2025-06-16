بعد 4 هزائم متتالية.. أمريكا تستعيد الانتصارات بالفوز على ترينداد وتوباجو بالكأس الذهبية

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 03:49

كتب : FilGoal

أمريكا ضد ترينداد وتوباجو

استعاد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الانتصارات مجددا بعد التعرض للهزيمة في آخر 4 مباريات.

وتغلب منتخب أمريكا بقيادة ماوريسيو بوكيتينو على ترينداد وتوباجو بخمسة أهداف دون مقابل.

ويأتي ذلك ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة الكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف).

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وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة بجانب المنتخبين كل من هايتي والسعودية.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ويعود آخر انتصار لمنتخب أمريكا إلى يناير الماضي بالفوز على كوستاريكا وديا.

ومنذ ذلك الانتصار تعرض المنتخب الأمريكي للهزيمة في 4 مرات ضد كل من بنما وكندا بدوري أمم أريكا الشمالية في مارس الماضي.

أما في الشهر الجاري فتعرض منتخب أمريكا للخسارة أمام كل من تركيا وسويسرا ضمن منافسات التوقف الدولي.

ويلعب منتخب أمريكا مباراته المقبلة أمام السعودية في الرابعة والربع من فجر يوم 20 يونيو.

الكأس الذهبية أمريكا كونكاكاف
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