مجموعة الأهلي - عودة إلى نقطة الصفر.. تعادل سلبي بين بالميراس وبورتو

عادت مجموعة الأهلي إلى نقطة الصفر من جديد عقب نهاية الجولة الأولى بعد تعادل سلبي بين بالميراس وبورتو.

وشهدت مواجهة بالميراس أمام بورتو في ختام الجولة الأولى بالمجموعة إثارة كبرى منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية.

ولم ينجح الفريقان في افتتاح التسجيل بالمجموعة حتى الآن.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

النتيجة لصالح الأهلي ولكن

تأتي النتيجة لمصلحة الأهلي إذ سيظل المارد الأحمر متمسكا بحظوظه في التأهل حتى الجولة الأخيرة بهذه النتيجة.

لكن تبقى المهمة صعبة أمام الأهلي بعد الأداء القوي من فريقي بالميراس وبورتو.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة من المباراتين ليضع قدما في الأدوار الإقصائية.

تألق الحراس مستمر

شاهدنا بالأمس تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي الذي تحصل على جائزة رجل المباراة.

ولم يختلف الأمر كثيرا واستمر تألق حراس المرمى في المجموعة عن طريق كلاوديو راموس حارس مرمى بورتو وويفرتون حارس مرمى بالميراس.

ونجح راموس في تحقيق 4 تصديات بينهم 2 من داخل منطقة الجزاء.

وبلغت دقة تمريرات راموس 62% بعد تحقيق 24 تمريرة ناجحة من 39.

أما ويفرتون فنجح في تحقيق 3 تصديات بينهم 2 من داخل منطقة الجزاء.

وبلغت دقة تمريرات ويفرتون 71% بـ 17 تمريرة ناجحة من 24.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا منذ اللحظات الأولى دون الحاجة لمرحلة جس النبض.

وكاد بورتو أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بتسديدة من جواو ماريو لكن تألق ويفيرتون حارس مرمى بالميراس.

ورد بالميراس سريعا وكاد فيتور روكي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة لكن مرت بجوار القائم.

وارتكب دفاع بورتو خطأ فادح في الدقيقة الخامسة واستغل استيفاو الخطأ وسدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم في نفس الدقيقة الخامسة.

واستمرت المباراة في سرعتها بهجمة هنا وأخرى بحثا عن افتتاح هدف المجموعة.

ونجح رودريجو مورا في مراوغة ناجحة من مدافع بالميراس وسدد كرة رائعة في الدقيقة 14 لكن بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى بالميراس.

وتألق ويفرتون حارس مرمى بالميراس في الدقيقة 18 من كرة كادت تتحول بالنيران الصديقة داخل الشباك لكنه تألق ومنع الهدف.

وراوغ استيفاو دفاعات بورتو في الدقيقة 41 وسدد كرة قوية لكن تحولت لركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 47 قبل ختام الشوط الأول أبرز لقطات المباراة بإنقاذ أسطورة من على خط مرمى بورتو، ثلاث مرات على التوالي لينتهي الشوط الأول سلبيا.

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ولم يتغير الأمر في الشوط الثاني واستمرت المباراة في سرعتها حتى النهاية بهجمة هنا وأخرى هناك مع سيطرة نسبية لفريق بالميراس الذي تسلح بجماهيره.

ودفع أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس بالثلاثي باولينيو ورافائيل فيجا وألان في الدقيقة 64 بدلا من إستيفاو وماوريسيو وفيليبي إندرسون.

بينما دفع بورتو بالبرازيلي بيبي بدلا من جابري فيجا.

وأنقذ كلاوديو راموس حارس مرمى بورتو فريقه من هدف محقق في الدقيقة 84 مع ضغط بالميراس المتواصل آخر 10 دقائق.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليبقى الوضع كما هو عليه بمجموعة الأهلي دون تغيير عقب نهاية الجولة الأولى.

إستيفاو رجل المباراة

حصد إستيفاو صاحب الـ 18 عاما على جائزة رجل المباراة بعد أدائه اللافت خلال مواجهة بورتو.

ولعب البرازيلي 65 دقيقة فقط وجاءت أرقامه كالآتي:

لعب: 65 دقيقة

التسديد: 3

دقة التمريرات: 13 من 18 بنسبة 72%

التسديد على المرمى: 1 من 3

فرصة محققة مهدرة: 1

لمس الكرة: 30 مرة

استعادة الكرة: مرة واحدة