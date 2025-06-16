نهضة بركان يتأهل لنصف نهائي كأس العرش بعد تخطي الجيش الملكي بركلات الترجيح

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 02:43

كتب : FilGoal

نهضة بركان

واصل نهضة بركان تألقه هذا الموسم وحسم تواجده في نصف نهائي كأس العرش المغربي.

وتخطى نهضة بركان فريق الجيش الملكي بربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، إذ افتتح الجيش الملكي التسجيل في الدقيقة 34 قبل أن يعادل نهضة بركان النتيجة في الدقيقة 58.

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واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

واحتاج الفريقان اللجوء لـ 8 ركلات ترجيح إذ تغلب نهضة بركان على الجيش الملكي بنتيجة 7-6.

ويتأهل نهضة بركان من أجل مواجهة المغرب التطواني في نصف النهائي.

بينما نصف النهائي الآخر بين فريقي أولمبيك آسفي واتحاد التواركة.

وكان نهضة بركان قد توج بلقب الدوري المغربي هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.

كما توج نهضة بركان بلقب الكونفدرالية بعد التغلب على سيمبا التنزاني.

ويقترب الفريق من تحقيق ثلاثية تاريخية حال التتويج بكأس العرش المغربي.

نهضة بركان الدوري المغربي
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